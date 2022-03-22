В Бишкеке задержан гендиректор компании, поставляющей грузовые авто MAN из Узбекистана

Досматова водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.

Генеральный директор ОсОО "ДТ Техник" Фархатжон Досматов задержан 19 марта милицией по подозрению в мошенничестве. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

Следственная служба МВД, которая ведет уголовное дело, подозревает, что он умышленно завышал цены на технику MAN, которую завезли из Узбекистана. Ущерб составил якобы около $1 млн 250 тыс. Досматова водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.

По предварительным данным, по делу проходит Эрик Исаилович Байгондиев, который по решению суда находится под домашним арестом.

По информации из открытых источников, ОсОО "ДТ Техник" - официальный дилер коммерческой техники Isuzu и MAN, Toyota Industrial.

Источник: kaktus.media