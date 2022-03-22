«Аэрофлот» возобновил рейсы Москва – Бишкек

По вопросу авиабилетов просим обратиться в авиакомпанию.

С 22 марта возобновлены рейсы по маршруту «Москва-Бишкек-Москва» авиакомпании «Аэрофлот».

По данным пресс-службы ОАО «Международный аэропорт «Манас», таким образом, авиакомпания «Аэрофлот» выполняет рейс Москва-Бишкек два раза в день, в утреннее и послеобеденное время.

«По вопросу авиабилетов просим обратиться в авиакомпанию. Информацию о рейсах можно узнать по номерам: «Манас» 0 312 693109 и «Ош» 0 3222 90101», — говорится в сообщении.

Источник: bulak.kg