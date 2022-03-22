Коньяк, сигареты, шоколад. Что еще Кыргызстан экспортирует в Китай

Китай импортировал из Кыргызстана драгоценные и полудрагоценные камни.

Экспорт Кыргызстана в Китай очень своеобразный. В отличие от других наших соседей, которые покупают у Кыргызстана овощи, фрукты, одежду, хозтовары и прочее, Китай покупает драгоценные камни, сигареты, коньяк и сладости.

По данным Нацстаткома, за первые девять месяцев 2021 года Кыргызстан экспортировал в Китай 192.8 тонны конского волоса на сумму 19 млн 547.1 тысячи сомов. Немытой овечьей шерсти 92.3 тонны – на 2 млн 316.3 тысячи сомов и мытой 560.7 тонны на 52 млн 257.9 тысячи. 19 тысяч 863 тонны необработанных шкур крупного рогатого скота, на 2 млн 159.6 тысячи сомов. 281 тысячу 144 штуки и 203.5 тонны дубленной кожи во влажном состоянии на общую сумму 371 млн 333 тысячи 500 сомов.

43 железных контейнера и емкостей для перевоза жидкости и газа на 2 млн 584.7 тысячи, 1 яхту за 2 млн 616.4 тысячи и 10 приборов для измерения уровня жидкостей и контроля расхода на 25.4 тысячи сомов.

4 тысячи 127 литров коньяка в прошлом году экспортировано в Китай на сумму 4 млн 816.9 тысячи сомов. Сигареты, содержащие гвоздику, 326 млн 890 тысяч штук на сумму 276 млн 693.2 тысячи сомов, на 938 млн 486.7 тысячи – табачных сигарет и на 94 млн 102.7 тысячи сомов – сигарет с заменителем табака. А также табака для кальяна на 29 млн 593.4 тысячи сомов поставлено в соседнюю страну.

Китай импортировал из Кыргызстана драгоценные и полудрагоценные камни. На 1 млн195.5 тысячи сомов необработанного нефрита поставлено в Китай с начала года. На 17.8 тысячи сомов – рубинов, сапфиров и изумрудов. На 39.5 тысячи сомов необработанных алмазов. 300 килограмм янтаря на 466.5 тысячи сомов.

Также в Китай было экспортировано 23 картины на 44.4 тысячи сомов, на 15 млн 76.4 тысячи – бумаги и на 860 тысяч сомов – почтовых марок.

Удивительно, что Китай в прошлом году купил у Кыргызстана трикотажные платья на 1 млн 554.9 тысячи сомов и на 210.8 тысячи сомов шалей и шарфов.

Больше всего – 6 млн 539.6 тысячи сомов Китай потратил на сладости из Кыргызстана – на карамели, шоколад, конфеты, печенья, леденцы, конфеты и вафли. 193.9 тысячи – Китай потратил на хлебобулочные изделия.

Также, Кыргызстан экспортировал в Китай сухого молока и сухих сливок на 60.6 тысячи сомов, сушенных грибов на 148 тысяч 400 сомов, вишни и черешни на 4 млн 172.7 тысячи сомов, сушенных абрикосов на 1 млн 316.5 тысячи сомов, готовых или консервированных продуктов из мяса крупного рогатого скота на 16 млн 4.3 тысячи сомов.

Кыргызстан поставил в Китай медных руд и концентратов на 1 млрд 361 млн 949.5 тысячи сомов. Лигнита на 292.7 тысячи сомов. На 519 млн 995.3 тысячи сомов керосина и реактивного топлива. На 94 млн 523.5 тысячи алюминия. Вторичного сплава алюминия на 118 млн 302.3 тысячи. И природного сульфата бария на 4 млн 461.9 тысячи сомов.

Источник: reporter.kg