О Кумторе, налогах и льготных кредитах: Акылбек Жапаров на праздновании Нооруза

Только работая вместе, сообща, мы сможем добиться благополучия народа и экономического процветания страны!
Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в мероприятии по случаю празднования Нооруза, которое состоялось на центральной площади Ала-Тоо. Выдержки из его выступления приводит пресс-служба.
"Сегодня перед нашей страной стоят важные задачи, которые мы сможем преодолеть только благодаря единству и сплоченности. Учитывая ситуацию в мире, кабинетом министров разработан антикризисный план, направленный на смягчение экономических вызовов сегодняшнего дня.
Большая работа проделана налоговой и таможенной службами. За два месяца текущего года собрано на 15 млрд сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целях поддержки сельского хозяйства принято решение освободить фермеров от налога на землю, а те, кто зарабатывает до 8 млн сомов, полностью освобождены от уплаты налога.
В этом году на развитие аграрного сектора страны выделено 26 млрд сомов, а процентная ставка по льготным кредитам для фермеров составит всего 6%.
Для предприятий, работающих на кластерной основе, выделено 9 млрд сомов, 1,5 млрд сомов направлено на приобретение семян и 1,1 млрд сомов - на развитие ирригации и увеличение площади орошаемых земель.
Только работая вместе, сообща, мы сможем добиться благополучия народа и экономического процветания страны!
Уважаемые кыргызстанцы!
Кыргызская Республика поддержала инициативу Всемирного климатического фонда, запустив акцию "Жашыл Мурас" ("Зеленое наследие"), в рамках которой планируется высадка нескольких миллионов саженцев. Мы должны сохранить для будущих поколений страну с уникальной природой и чистым горным воздухом.
Важнейшим событием прошлого года стало возвращение кыргызскому народу месторождения Кумтор.
Многие сомневались в том, что мы сможем обеспечить работу всех производственных линий на месторождении без внешней помощи. Но мы успешно справились с поставленной задачей. После введения внешнего управления доходы от разработки месторождения Кумтор увеличились с $48 млн до 220 млн. Год мы закончили с чистой прибылью. Отныне весь золотой запас Кумтора будет храниться в республике и работать в интересах государства и нашего народа. Это победа народа! Кумтор отныне принадлежит Кыргызской Республике! Это исторический момент.
Дорогие соотечественники!
Сейчас перед кабинетом министров стоят важные задачи, направленные на реализацию проектов в гидроэнергетике, развитие зеленой экономики, возобновляемых источников энергетики и креативной экономики, на увеличение экспортного потенциала страны.
Мы не боимся реформ, мы знаем, куда мы идем и чего хотим добиться. Сейчас наши усилия направлены на доведение консолидированного бюджета до 400 млрд сомов в этом году и до 500 млрд сомов в следующем году. Мы приложим все усилия для того, чтобы расплатиться с долгами и обеспечить кыргызскому народу процветание и благополучие! Нам нужно только одно - единство и трудолюбие!" - сказал Акылбек Жапаров.
Источник: Кактуз.кж
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