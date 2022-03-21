На площади Ала-Тоо проходят праздничные гулянья

С утра там идет концертная программа.

Сегодня, 21 марта, по случаю празднования Нооруза на центральной площади Ала-Тоо проходят праздничные гулянья. С утра там идет концертная программа.

В 15:00 народные гулянья начнутся в парках "Ынтымак-1", "Ынтымак-2" и Парке здоровья.

Источник: Кактуз.кж