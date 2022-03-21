Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцем с Ноорузом

Пусть этот год будет годом мира, процветания, изобилия и успехов!

Президент КСадыр Жапаров сегодня, 21 марта, поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз.

"Сердечно поздравляю вас с праздником Нооруз, который сопровождается обновлением природы и высказыванием добрых пожеланий.

Нооруз означает начало возрождения! Праздник имеет тысячелетнюю историю и глубокий смысл. В этот день, когда природа просыпается от зимнего сна, в наших сердцах также пробуждаются чистые намерения и добрые пожелания в знак единства и гармонии между человеком и природой.

С незапамятных времен наши предки отмечали праздник весны и обновления, когда земля зеленела и наступало равноденствие. Они искренне поздравляли и желали добра друг другу.

Нам также продолжая традиции наших предков, в этот весенний день равноденствия, когда начинаются обновления в природе, следует дарить всем окружающим светлое настроение, говорить друг другу теплые слова.

С приходом Нооруза давайте пожелаем исполнения наших благородных целей и конкретных планов действий по развитию нашей страны.

Слуги народа, отодвинув политику на второй план, предпринимают действенные шаги по обеспечению благополучия людей и развитию экономики. Ветви власти преследуют единую цель и действуют в одной связке. Пусть наши чистые помыслы будут сосредоточены на том, чтобы каждый из нас своим честным трудом внес достойный вклад в укрепление единства нашего народа и строительство светлого будущего и экономического развития Кыргызстана.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю вас с праздником Нооруз. Пусть с этого великого дня нас сопровождают только хорошие события и сбываются все наши заветные цели!

Пусть этот год будет годом мира, процветания, изобилия и успехов!

Желаю всем достатка и благополучия!".