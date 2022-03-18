Кыргызстанские чиновники по поводу экспорта из Украины не унывают

В Кыргызстане перерабатывающая промышленность, как и 20–30 лет назад, обеспечивает нас продуктами питания всего лишь на 15 процентов.

Общеизвестно, что Украина и особенно Россия были и, надеемся, останутся импортерами основных видов продовольствия в нашу страну. Но на сегодняшний день пока неизвестно, какие продукты, а главное, по каким ценам будут поступать от них.

По официальным данным, торговый оборот с Украиной ежегодно составлял более 100 миллионов долларов. Правда, в период пандемии он сокращался до 30 миллионов, но в прошлом году на наших прилавках продовольствия из Незалежной было предостаточно. С берегов Днепра мы получали колбасы, сыры, мясо птицы и непродовольственные товары. В свою очередь украинские предприниматели охотно приобретали в Кыргызстане сухофрукты, мед, а также кожу и пчелосемьи. Руководители наших стран, впрочем, утверждали, что торговый товарооборот в 100 миллионов долларов не устраивает Кыргызстан и Украину, необходимо довести его хотя бы до миллиарда долларов. Но этим намерениям пока не суждено сбыться. Правительство Украины две недели назад запретило экспорт многих видов сельхозпродукции. Когда опять Незалежная начнет баловать нас вкусностями - неизвестно.

Но кыргызстанские чиновники по этому поводу не унывают. К примеру, сотрудник Министерства сельского хозяйства на условиях анонимности заявил корреспонденту "Вечернего Бишкека", что "наша страна способна сама обеспечить себя мясом птицы, не будет проблем и по другим видам продуктов питания, поступавших ранее из Украины".

С Россией торговый товарооборот составлял в последние годы 2,5 миллиарда долларов. Стратегический партнер поставляет нам пшеницу, муку, растительное масло, злаки, овощи и многие другие виды продуктов питания. Кыргызстанские аграрии поставляют в РФ ягоды, молочные изделия, фрукты, овощи и немного другой продукции.

Товарооборот между нашими странами в нынешнем году точно не будет снижаться. Наоборот, уже сейчас, как нам стало известно, прорабатываются вопросы о поставках из России пшеницы, муки и других основных видов продовольствия. Вопрос в другом: по каким ценам? На прошлой неделе Центробанк РФ объявил о повышении учетной ставки по кредитам до 20 процентов. А это означает, что российские коммерсанты для закупки сельхозпродукции у себя в стране и отправки ее в Кыргызстан будут вынуждены брать кредиты под очень высокие проценты, не забудут они, естественно, и о получении прибыли для себя. А это значит, что цены на пшеницу, муку и стратегически важные продукты питания могут подскочить, причем весьма значительно.

Есть еще один крайне неприятный нюанс: в сложившихся критических условиях Россия будет вынуждена думать об импортозамещении, в том числе и о производстве ранее не выпускавшихся продуктов питания. То есть часть продовольствия направит на внутренний рынок. Следовательно, ассортимент всевозможных мясных, молочных изделий, различных сладостей и консервов наверняка существенно сократится.

Есть у Кыргызстана еще один мощный резерв в плане поставок продовольствия - Казахстан. Соседнее государство сполна обеспечивает нас зерном, мукой, консервами, некоторыми другими видами сельхозпродукции. Но ассортимент, предлагаемый соседями, к сожалению, невелик.

В Кыргызстане перерабатывающая промышленность, как и 20–30 лет назад, обеспечивает нас продуктами питания всего лишь на 15 процентов. Оставшимся в живых предприятиям отрасли катастрофически не хватит сырья, оборотных средств, современного высокопроизводительного оборудования. Почти что ежегодно составляются государственные программы по поддержке перерабатывающей промышленности, но ни одна из них так и не была реализована. А ведь есть страны, в которых прибыли от продажи переработанной сельхозпродукции составляют основу бюджетов. Но мы к их числу, увы, не относимся.



Источник: vb.kg