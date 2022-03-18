В Кыргызстане построят солнечную электростанцию

Представитель IFC Мунир Ферози выразил готовность дальнейшего сотрудничества в реализации проектов в сфере энергетики.
Зампред кабмина Азиз Аалиев встретился с делегацией Международной финансовой корпорации (IFC) во главе с региональным менеджером по консультационным услугам по государственно-частному партнерству на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Турции, Афганистане и Пакистане Муниром Ферози.
По данным пресс-службы кабмина, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества, в том числе вопросы разработки проектов в сфере энергетики в формате государственно-частного партнерства.
Азиз Аалиев отметил, что Кыргызстан нацелен на развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии и подчеркнул заинтересованность в реализации при содействии IFC пилотного проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 100 мВт. По его словам, важно использовать положительный опыт внедрения возобновляемых источников энергии в реализации успешных проектов в соседних странах.
Представитель IFC Мунир Ферози выразил готовность дальнейшего сотрудничества в реализации проектов в сфере энергетики.
По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по проработке дальнейших вопросов.
Источник: bulak.kg
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