В Кыргызстане построят солнечную электростанцию

Представитель IFC Мунир Ферози выразил готовность дальнейшего сотрудничества в реализации проектов в сфере энергетики.

Зампред кабмина Азиз Аалиев встретился с делегацией Международной финансовой корпорации (IFC) во главе с региональным менеджером по консультационным услугам по государственно-частному партнерству на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Турции, Афганистане и Пакистане Муниром Ферози.

По данным пресс-службы кабмина, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества, в том числе вопросы разработки проектов в сфере энергетики в формате государственно-частного партнерства.

Азиз Аалиев отметил, что Кыргызстан нацелен на развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии и подчеркнул заинтересованность в реализации при содействии IFC пилотного проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 100 мВт. По его словам, важно использовать положительный опыт внедрения возобновляемых источников энергии в реализации успешных проектов в соседних странах.

Представитель IFC Мунир Ферози выразил готовность дальнейшего сотрудничества в реализации проектов в сфере энергетики.

По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по проработке дальнейших вопросов.

Источник: bulak.kg