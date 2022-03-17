Повышайте пенсии, пособия!

По всей видимости, уровень инфляции составит 30-40%, вместо прогнозируемых 12%.



С 1 апреля текущего года планировалось повысить размер заработной платы сотрудников некоторых бюджетных структур, а с 1 октября – повысить базовую часть пенсий. Но жизнь вносит свои коррективы, в нынешних геополитических обстоятельствах возникла необходимость пересмотреть государственный бюджет.

Из-за ситуации между Россией и Украиной подорожали основные продукты питания, что ударило по карману большей части населения. По всей видимости, уровень инфляции составит 30-40%, вместо прогнозируемых 12%. Чтобы облегчить ношу народа, предотвратить кризис, необходима индексация доходов населения. Поэтому кабинету министров нужно с 1 апреля повышать зарплату всех граждан, а не отдельных структур. Повышение пенсии нужно произвести сейчас, а не с 1 октября, с апреля должны быть выплачены повышенные пенсии и пособия. Повышайте пенсии, пособия! Сформирован антикризисный комитет во главе с А. Жапаровым. Возьмет ли в свои руки эти вопросы упомянутый комитет, облегчит ли жизнь народа? Или работа комитета ограничится пустыми разговорами и написанным на бумаге?

Источник: газета «Майдан.kg» №7 от 16.03.2022 / стр. 8