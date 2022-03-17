Каким будет положение мигрантов?

Теперь денежные переводы трудящихся в России мигрантов будут бесполезными.
Над этим вопросом сейчас задумываются многие. Политолог Денис Бердаков отмечает, что отныне Национальный банк будет определять курс рубля по другим правилам и в связи с этим курс рубля будет ниже по сравнению с сомом.
По его словам, решение это нехорошее, но альтернатива была хуже. «Если бы курс сома по отношению к рублю определялся по-старому, то доллар сильно бы подорожал, он стоил бы 135 сомов. Так как все товары мы импортируем в долларах, важно удерживать курс доллара. Теперь денежные переводы трудящихся в России мигрантов будут бесполезными. Потому что при конвертации в сом получится маленькая сумма. Им нужно или вернуться в Кыргызстан или же переехать с семьями в Россию, жить и работать там. Тогда они не будут в минусе», - сказал политолог.
По словам Бердакова, если до этого железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан считался одним из вариантов экономического развития, то теперь этот проект остается единственным вариантом экономического развития, ведения экспортно-импортной торговли.
Источник: газета «Майдан.kg» №7 от 16.03.2022 / стр. 8
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