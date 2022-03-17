Есть ли основания для того, чтобы говорить о гендерном неравенстве?

Как видно, в некоторых сферах больше мужчин, а в других больше женщин.

Время от времени у нас поднимаются вопросы, касающиеся гендерного неравенства, недостаточной вовлеченности женщин на государственную службу. Действительно ли нам нужно бороться за гендерное равенство или это выдумки гражданских активистов, прикрывающихся правами человека? Это отдельный вопрос.

Национальный статистический комитет страны поделился информацией о соотношении мужчин и женщин на государственной и муниципальной службе. На должностях уровня принятия решений, женщин меньше, чем мужчин.

В 2021 году 39% госслужащих были женского пола, 61% - мужского. Что касается специальных или политических служб, то соотношение мужчин и женщин составило 76 на 24 процента.

В органах местного самоуправления доля женщин составила 37%, в некоторых государственных органах было больше женщин на руководящих должностях. Например, в Государственной регистрационной службе – 69%, в Национальном статистическом комитете – 73%, в Министерстве труда и социального развития – 72%.

Как видно, в некоторых сферах больше мужчин, а в других больше женщин. Так есть ли основания для того, чтобы кричать о гендерном неравенстве и паниковать? Справедливости ради нужно отметить, что в последние годы уделяется много внимания привлечению женщин к государственному управлению.

Источник: газета «Майдан.kg» №7 от 16.03.2022 / стр. 8