В тюрьмах КР содержат 44 больных сахарным диабетом и 4 больных раком

Юрист полгода бьется с чиновниками за освобождение заключенного с диабетом.
В ответ на запрос vb.kg СИН сообщила, что в настоящее время в учреждениях СИН содержится 7843 человека.
Из них 572 человека – граждане иностранных государств.
Также ведомство предоставило разбивку по заболеваниям. В учреждениях СИН содержат:
- 177 человек с ВИЧ-инфекцией;
- 28 заключенных с туберкулезом;
- 44 человек с сахарным диабетом;
- 4 с онкологическими заболеваниями.
Юрист полгода бьется с чиновниками за освобождение заключенного с диабетом
В СИН пояснили, что инсулинозависимым осужденным инсулин выдается по месту жительства в Центрах семейной медицины, а для лиц, не имеющих определенного места жительства, инсулин выдается Городским эндокринологическим диспансером города Бишкека.
Напомним, ранее vb.kg писал о том, что в учреждении СИН умер больной с сахарным диабетом, хотя по закону осужденные, страдающие от тяжелых неизлечимых заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, а к ним относится и сахарный диабет, могут быть освобождены от дальнейшего пребывания в тюрьме.
Источник: vb.kg
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