Нефтетрейдеры объясняют, почему в Кыргызстане нет больших запасов ГСМ

Сначала была причина, что не было больших вагонов-цистерн.

В Ассоциации нефтетрейдеров КР сообщили, что запасы горючего в республике ограничены, но стабильно пополняются.

"Запасов дизельного топлива хвати на месяц, а бензина - всего на две недели. Это не означает, что бензин через две недели закончится. Поставки из России в Кыргызстан идут регулярно, но маленькими партиями. Такая ситуация складывается с января. Пока мы не можем увеличить запасы", - сообщил vb.kg руководитель Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов.

"Сначала была причина, что не было больших вагонов-цистерн. Их отправляли в Европу, где бензин дороже, чем в Центральной Азии на 100 долларов за тонну. Поэтому нам меньше отпускали. Кто больше предлагал цену, тем больше и продавали", - добавляет Эшатов.

По его словам, нефтетрейдеры обратились в правительство с просьбой решить вопрос возобновления поставок бензина крупными партиями в Кыргызстан на межгосударственном уровне.

"В России на заводах цена постоянно растет и зависит от доллара. И то, что мы не можем сформировать большие запасы, – отражается на ценах внутри Кыргызстана. Если бы в стране был месячный или двухмесячный запас дизтоплива и бензина, то у нефтетрейдеров была бы возможность плавного изменения цены. Но пока цены сложно удержать", - отмечает глава Ассоциации нефтетрейдеров КР.



Источник: vb.kg