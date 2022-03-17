Обращение Садыра Жапарова в связи с 20-летием Аксыйских событий

Пусть на нашей земле всегда будет мир!

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 17 марта, направил обращение к кыргызстанцам в связи с 20-летием Аксыйских событий.

В тексте обращения главы государства говорится:

«Уважаемые сограждане!

Аксыйские события 2002 года являются одними из самых значимых событий в новейшей истории независимого Кыргызстана и стали переломным моментом в общественном сознании.

В то время во властных структурах преобладали противоречия, реформы были неэффективны, и торжествовали личные корыстные интересы. Народ заботился о себе сам, а власть имущие еще дальше изолировались от него.

В результате ситуация в стране ухудшилась, а проделки семьи Акаевых во всех ветвях власти вышли за все мыслимые пределы дозволенного. Социально-экономическое положение обострилось, политическая система находилась в критическом положении.

В этих условиях жители Аксыйского района проявили подлинную отвагу и героизм, решительно выступив против авторитарного и коррумпированного акаевского режима. Аксыйцы поставили интересы народа выше своих.

Они выступили против разграбления народных богатств и распродажи национального достояния страны, не боясь надменного правления власть имущих, которые сажали их в тюрьмы.

В истории независимого Кыргызстана было совершено несколько переворотов. Они были самыми трудными и важными вехами на пути к демократии, построению свободного и развитого государства.

К сожалению, эти события унесли жизни наших простых граждан. Мы всегда будем помнить имена погибших в этой трагедии.

Я воздаю должное героизму аксыйцев, павших за целостность Кыргызстана и свободу своего народа.

Если 20 лет назад иностранные исследователи и журналисты приезжали в Кыргызстан, чтобы освещать печальные события в Аксы, то теперь они ездят сюда, чтобы увидеть трудолюбивых и гостеприимных людей, такие красивые места, как Сары-Челек, Падыша-Ата, нетронутые леса и знаменитые деревья чернослива — Аксыйская земля преображается с каждым годом.

Наша главная цель — извлечь уроки из прошлого, из непростых, но важных моментов, которые явились испытанием для народа, превыше всего ставящего свою свободу и независимость, и стремиться к развитию и процветанию в качестве демократической страны.

Ставя перед собой и достигая этих благородных целей, мы объединим и сплотим наш народ, не допуская раскола и раздоров в обществе!

Залог благополучия — в единстве!

Пусть на нашей земле всегда будет мир!»