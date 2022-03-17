(Видео) Насколько выросли цены на рынке стройматериалов в Бишкеке?

В целом продавцы отмечают, что на сегодняшний день стройматериалы подорожали от 10 до 35%.

В связи с последними событиями в мире, а также скачком курса доллара по отношению к сому и рублю мы решили узнать, как отразилась ситуация на стоимости строительных материалов.

В целом продавцы отмечают, что на сегодняшний день стройматериалы подорожали от 10 до 35%.

К примеру, металлочерепица подорожала на 100 сомов за квадратный метр. Межкомнатные двери в зависимости от качества - от 500 сомов до 2 тыс., а входные - от 2 тыс. до 3 тыс. сомов.

Древесная плита (ОСБ) ранее стоила 600 сомов, нынешняя цена - 1 200 сомов. Почти вдвое подорожал ламинат для пола, в среднем его продавали по 480 сомов за квадратный метр, сейчас же его стоимость доходит до 900 сомов.

Подорожание коснулось и обоев - на 100 сомов за рулон, а линолеум поднялся в цене примерно на 15%, на столько же подорожали краски.

По словам продавцов, с тех пор как подорожал доллар, многие из них продают ранее приобретенный товар и опасаются привозить новую партию. Многие товары завозятся из России, Казахстана и Украины.

"Пока нет нехватки товаров на рынке. Но мы опасаемся, а вдруг завтра будет дефолт, и мы обанкротимся, у нас нет никакой гарантии на такой случай", - сказал один из продавцов.

Источник: kaktus.media