Токаев признал, что во время протестов в Казахстане полицейские применяли пытки

Совместная работа юристов, общественников и правоохранительных органов смогла, по его мнению, снизить риски неправомерных приговоров.

Президент Казахстана Токаев признал факты пыток со стороны полицейских во время январских событий. Об этом со ссылкой на казахстанское издание, пишет пресс-служба Национального центра предупреждения пыток Кыргызстана.

Как пишет пресс-служба, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал неприемлемыми и варварскими недопустимые методы следствия и пытки со стороны полицейских, он отметил, что власти признали такие факты.

«Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат нормам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас. Как только появились первые сообщения о подобных случаях, было дано поручение тщательно расследовать их», – цитирует НЦПП казахского президента.

По его словам, в работу с первых дней включилась уполномоченный по правам человека. Совместная работа юристов, общественников и правоохранительных органов смогла, по его мнению, снизить риски неправомерных приговоров.

Источник: reporter.kg