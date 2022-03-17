Абжалиев «отрыгнул», а Жамангулов?

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Чиновникам Кыргызстана свойственно заниматься незаконными, коррупционными делами, зазнаваться, при этом уклониться в итоге от правосудия, ответственности.

Несколько дней назад обвиняемый в мошенничестве со своими родственниками, в присвоении 1,2 млн долларов предпринимателя бывший депутат ЖК Алиярбек Абжалиев вышел на свободу. Ему изменили меру пресечения после того, как он возместил 1,2 млн долларов. Если бы его сват до сих пор был бы президентом, то он не подпустил бы к себе близко этого предпринимателя, показал бы ему средний палец, сказал бы: «Делай что хочешь». Тогда бы закон не работал, правоохранительные органы ничего бы с ним не сделали.

12 марта был задержан еще один «любимчик» власти, возглавивший список партии «Биримдик», бывший директор компании «Мегаком» Акылбек Жамангулов, водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Стало известно, что он получил у предпринимателей из Южной Кореи 2 млн долларов, но не выполнил обещание. Теперь и господин Акылбек признает вину, вернет корейцам деньги? В таких обстоятельствах нужно отстаивать интересы иностранных бизнесменов, инвесторов. Иначе какой инвестор после этого захочет приехать к нам в страну, как мы будем говорить об улучшении инвестиционного климата и привлечении инвестиций в нашу экономику?

Источник: газета «Майдан.kg» №7 от 16.03.2022 / стр. 8