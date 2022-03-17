Калдарбек Койлубайтегин, акын, журналист: «Оставшееся от Акаева Министерство сельского хозяйство сменило только «маску»

Тем не менее, говорят, что на этот раз нашли способ выдавать деньги крестьянам напрямую, да и проценты намерены снизить.

Господин Калдарбек, в этом году уделяется особое внимание сельскому хозяйству. Можно ли надеяться, что это принесет плоды?

- Кыргызстан начинает забывать, что по природе он является аграрной страной. Чем больше мы повторяем: «Путь во Вселенную начинается с села», - мы движемся в другом направлении, не извлекаем выгоду, пребываем в состоянии «ни рыба, ни мясо». Поэтому властям нужно уделить этому особое внимание, постараться добиться развития отрасли. К сожалению, этого не происходит. Создается ощущение, что оставшееся от Акаева Министерство сельского хозяйство сменило только «маску».

- А почему вы так думаете?

- Есть основания так говорить. Потому что звучат все те же красивые обещания, хвастовство, все те же низкопроцентные кредиты… Тем не менее, говорят, что на этот раз нашли способ выдавать деньги крестьянам напрямую, да и проценты намерены снизить. Получается, есть какие-то изменения. Но все равно, работа идет непоследовательно и инертно. В ближайшие дни увидим – в чьи руки попали кредиты. Я думаю, вполне возможно, что деньги вновь попадут в карманы состоятельных людей и тех, у кого есть «крыша». Во-вторых, всем известно, насколько неэффективно работают частные фермерские хозяйства. Пора создавать крупные кооперативы, доставлять туда семена, что более эффективно. Но никто не хочет ломать голову над этим. Полно сказочников, которые убеждены – чем больше будет денег, тем лучше будет урожай. Самая большая проблема для крестьян – это сбыт продукции. Когда они привозят на базар сельскохозяйственную продукцию, на этом хорошо зарабатывают не они, а спекулянты. Поэтому нужно возвращать практику времен СССР, государство должно выкупать продукцию у крестьян и тем самым обеспечить население продуктами по низким ценам. Иначе ничего не изменится. Но сегодня ничего из этого не делается, поэтому мы будем говорить: «Хотели как лучше, получилось как всегда».

Источник: газета «Майдан.kg» №7 от 16.03.2022 / стр. 6