Эрнест Карыбеков, эксперт: «Горожанам во время кризиса должны помогать акимы»

Во время кризиса повышается спрос на продукты питания.

Есть ли возможности у Кыргызстана для преодоления кризиса? Если есть, то какие?

- Я бы дал такой совет кыргызстанцам. Во-первых, надо самим выпускать продукты питания, необходимые товары. Две вещи способствуют развитию нашей экономики – спроси и ресурсы страны. Во время кризиса повышается спрос на продукты питания. Горожанам будет тяжело, снизятся цены на недвижимость. Им нужно создавать возможности торговать – акимам каждого района нужно создать стихийные торговые точки. Государство должно трезво оценить свои ресурсы, создать возможности, чтобы этими ресурсами мог воспользоваться кыргызский народ. Потому что ресурсы Кыргызстана принадлежат всему кыргызскому народу! Все это нужно осуществлять путем системного, комплексного подхода. У Кыргызстана, у кыргызского народа есть потенциал, чтобы жить в благополучии.

Банки Кыргызстана открыли корреспондентские счета в банках Южной Кореи. Вся валюта у нас может быть вывезена через корреспондентские счета.

Источник: газета «Майдан.kg» №7 от 16.03.2022 / стр. 6