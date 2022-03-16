Китайские компании хотят зайти на рынок Кыргызстана с дешевым Интернетом

"На сегодняшний день Интернет мы получаем из Франкфурта-на-Майне (Германия) через Россию и Казахстан"

15 марта, на заседании комитета ЖК по транспорту и коммуникациям депутат Алишер Козуев заявил, что есть несколько компаний из Китая, которые хотят зайти на рынок Кыргызстана с дешевым Интернетом.

На заседании присутствовал замминистра цифрового развития Талант Калыков. У него депутат Козуев спросил, сколько интернет-провайдеров в настоящее время работают по республике. На что замминистра ответил, что в Кыргызстане присутствуют интернет-провайдеры из 13 компаний.

"На сегодняшний день Интернет мы получаем из Франкфурта-на-Майне (Германия) через Россию и Казахстан", - рассказал Талант Калыков.

Депутат сказал, что есть китайские компании, которые хотят зайти на рынок Кыргызстана с дешевым Интернетом. Замминистра сообщил, что они могут легко зайти на рынок, им нужно всего лишь приобрести лицензии. Каких-либо ограничений у них нет.

Депутат считает, что нужно улучшить качество Интернета, особенно в регионах, и предоставлять его по низким ценам.

Источник: kaktus.media