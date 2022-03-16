По делу Батукаева Алмазбеку Атамбаеву оставили в силе приговор

Судебные акты в остальной части оставлены без изменения.

Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 15 марта 2022 года приговоры Первомайского районного суда города Бишкек от 23 июня 2020 года и Бишкекского городского суда от 14 августа 2020 года по делу незаконного освобождения Азиза Батукаева в отношении Алмазбека Атамбаева, Индиры Джолдубаевой, Абдухалим Раимжанова и Калыбек Качкыналиева были изменены. Об сообщает пресс-служба ВС КР.

По данным пресс-службы, экс-генпрокурор Индира Джолдубаева была признана виновной по части 2 ст.304 УК Кыргызской Республики (в редакции 1997 года) без назначения наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Арест, наложенный в ходе досудебного производства на имущество Джолдубаевой постановлением следственного судьи Первомайского районного суда города Бишкек от 26 августа 2019 года - отменен.

Судебные акты в остальной части оставлены без изменения.



Источник: vb.kg