Суд оставил в силе решение о снятии Абдурахманхаджи Муртазалиева с выборов

Если их количество превысит треть от общего количества проголосовавших, то будут назначены повторные выборы в течение месяца.

Административный суд Бишкека в лице судьи Азиза Эшалиева отказал в рассмотрении заявления кандидата в депутаты Абдурахманхаджи Муртазалиева и оставил в силе решение ЦИК об отмене регистрации кандидата в качестве победителя на выборах по Свердловскому одномандатному округу №29. Информацию об этом Kaktus.media сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова и подтвердили в Центризбиркоме.

По словам адвоката, решение первой инстанции в Верховном суде будет обжаловано.

Напомним, 9 марта ЦИК принял решение снять Муртазалиева с выборов по итогам расследования МВД, которое проводилось еще до дня выборов. В частности, была информация о связи кандидата с агитаторами, которую удалось установить через телефонные переговоры. Кандидат подал жалобу в Административный суд на решение Центризбиркома.

Как сообщал ранее ЦИК, после завершения судебного разбирательства комиссия при определении итогов выборов будет исходить из того, как много голосов получил Муртазалиев и другие кандидаты, на которых поступали жалобы. Если их количество превысит треть от общего количества проголосовавших, то будут назначены повторные выборы в течение месяца.

Источник: kaktus.media