Кыргызстан разрезервирует тысячу тонн сахара и 500 тысяч литров масла

Решение связано с резким ростом цен на сахар в последние дни.
В Кыргызстане по указу президента разрезервируют из государственных материальных резервов 1 тысячу тонн сахара и 500 тысяч литров растительного масла. Об этом на пресс-конференции сообщил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, сообщает "Акчабар".
По его словам, сахар из матрезервов будет реализовываться среди населения по 70 сомов за килограмм, а масло - по 130 сомов за литр.
"Решение связано с резким ростом цен на сахар в последние дни. В некоторых точках продаж стоимость достигали 100 сом за 1 кг, при этом его в продаже практически не было", - пояснил он.
Источник: vb.kg
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