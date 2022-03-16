Кыргызстан разрезервирует тысячу тонн сахара и 500 тысяч литров масла

Решение связано с резким ростом цен на сахар в последние дни.

В Кыргызстане по указу президента разрезервируют из государственных материальных резервов 1 тысячу тонн сахара и 500 тысяч литров растительного масла. Об этом на пресс-конференции сообщил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, сообщает "Акчабар".

По его словам, сахар из матрезервов будет реализовываться среди населения по 70 сомов за килограмм, а масло - по 130 сомов за литр.

"Решение связано с резким ростом цен на сахар в последние дни. В некоторых точках продаж стоимость достигали 100 сом за 1 кг, при этом его в продаже практически не было", - пояснил он.

Источник: vb.kg