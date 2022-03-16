Глава Минздрава: Эрнст Акрамов лопух и он ненавидит кыргызов

Он лопух. Я с ним работал.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на открытии отделения травматологии в Национальном госпитале высказался по поводу предложения некоторых кыргызстанцев присвоить имя Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице.
По его словам, Акрамов ненавидит кыргызов.
"Он лопух. Я с ним работал. Он же ненавидит кыргызов и он никогда не считал кыргызов народом", - сказал глава Минздрава.
Напомним, ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев назвал этим словом директора клиники микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова.
Источник: vb.kg
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