Глава Минздрава: Эрнст Акрамов лопух и он ненавидит кыргызов

Он лопух. Я с ним работал.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на открытии отделения травматологии в Национальном госпитале высказался по поводу предложения некоторых кыргызстанцев присвоить имя Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице.

По его словам, Акрамов ненавидит кыргызов.

"Он лопух. Я с ним работал. Он же ненавидит кыргызов и он никогда не считал кыргызов народом", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев назвал этим словом директора клиники микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова.

Источник: vb.kg