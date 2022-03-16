Сом отвязался от рубля. Денис Бердаков о том, что это значит для Кыргызстана

Наверное, все видели, что Нацбанк Кыргызстана стал определить курс рубля через форекс.

Политолог Денис Бердаков считает, что отвязать сом от рубля было плохим решением, но при этом альтернатива была еще хуже.

Напомним, правление Национального банка приняло постановление о временном изменении порядка определения официального курса российского рубля по отношению к кыргызскому сому. Теперь официальный курс российского рубля по отношению к кыргызскому сому рассчитывается по кросс-курсу на основе средних значений между максимальным и минимальным курсами доллара США к рублю, зафиксированными в ИА "Блумберг"/ИА "Рейтер" в период времени с 15.00 предыдущего торгового дня до 15.00 текущего торгового дня по бишкекскому времени.

"Наверное, все видели, что Нацбанк Кыргызстана стал определить курс рубля через форекс. Что это значит для Кыргызстана, если кратко.

Как итог, обесценятся переводы трудовых мигрантов, и они будут вынуждены остаться в РФ и туда перевезти семьи. Очень сильный разрыв идет в товаропроводящих цепочках с Китаем, которые происходят в долларах.

Если кратко, то мы отвязались от рублевой массы в 230-320 миллиардов рублей, которая ежегодно к нам идет от мигрантов. Доллар у нас замрет по отношению к сому, а рубль будет дешевле сома. Это плохое решение, но альтернатива была еще хуже - девальвировать сом примерно на 135 сом./доллар (сейчас 105 сомов за $1, а три недели назад был 85).

По мигрантам - им придется срочно вернуться в Кыргызстан, но большая часть будет вынуждена полностью перевезти семью в РФ. Там будет работа и зарплата, а вот отправлять сюда деньги станет невыгодно.

О том, что с Россией нам теперь выгодно торговать в рублях, - это да. Но мы не можем у них ничего купить, не продав им на три-пять миллиардов долларов из того, что мы ранее закупали в Китае и Турции за доллары. В наших банках, где уставный капитал по 10-20 миллионов долларов, начинается просто рублевый передоз. Они их просто не принимают ни по какому курсу.

Они не нужны нашей экономике, так как в России мы за рубли толком ничего и не покупали. Даже газ, бензин - только за доллары.

Если тут как-то договориться на уровне правительств, чтобы "Газпром" и нефтяные компании выкупали у наших банков рубли, но и этого будет мало. Вот если мы тут запустим полный цикл сельхозпроизводства и горнодобывающей отрасли, туризма, то только тогда, теоретически, лет через пять сможем выйти на какие-то балансы. А так мы разорваны между всем миром, торгующим за доллары. Даже китайцы свои юани не любят принимать в оплату за товары, к примеру, ткани у наших дордоевцев покупаются за доллары. Да и откуда мы юани возьмем, если мы туда толком ничего не продаем?

Там [в России] полгода будет полный хаос, тут [в Кыргызстане], как говорится, держитесь. Инфляцию мы поймаем на мыломойку, еду и ряд вещей не менее чем на 50% уже к лету. На технику, идущую от российских дистрибьюторов, ждет повышение цен процентов до 200% в год. Сникерсы, блин, теперь дефицит, если кто не в курсе.

Капитализм к нам пришел через Россию - именно на них мы завязаны по всем крупным продуктовым дистрибьюторам (от прокладок, которые вчера на 46% подорожали в России, до холодильников) на регион. Да и логистика почти вся через них.

Железная дорога из Китая теперь для нас не просто вариант развития - это теперь единственный вариант развития по многим экспортно-импортным поставкам.

По ценам на недвижимость - будет в долларах падать. Причем скоро и надолго. Машины на год точно не будут дешеветь", - считает Денис Бердаков.

Источник: kaktus.media