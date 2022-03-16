YouTube заблокировал канал покинувшего Россию Ивана Урганта

Однако сам шоумен в своем Instagram заверил, что он находится в отпуске и скоро вернется.
Видеохостинг YouTube заблокировал канал популярной юмористической программы "Вечерний Ургант". Все видео на канале оказались недоступны, сообщает URA.RU.
"Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране", - появляется сообщение при попытке зайти на канал. На страницу передачи также не получится зайти через сервис VPN.
Ранее стало известно, что ведущий программы Иван Ургант вместе с детьми и супругой улетел в Израиль, где в 2018 году получил гражданство. Российские СМИ сообщили о его возможной эмиграции. Однако сам шоумен в своем Instagram заверил, что он находится в отпуске и скоро вернется.
До этого активно распространялась информация об увольнении Урганта с Первого канала после его публичного выступления против военных действий России в Украине. Впрочем, официальных подтверждений эти сообщения не нашли.
Источник: kaktus.media
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