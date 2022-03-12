Кабмин утвердил минимальные размеры страховых сумм по ОСАГО

Утверждены также коэффициенты страховых тарифов для расчета страховой премии по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.

Утверждены минимальные размеры страховых сумм, лимитов ответственности и тарифов страховых премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств. Соответствующее решение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Согласно постановлению утверждены:

1) размеры страховой суммы и лимит ответственности по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств:

– за причинение вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекшего:

смерть потерпевшего – в размере 300 тыс. сомов;

установление инвалидности потерпевшему:

I группы – в размере 200 тыс. сомов;

II группы – в размере 150 тыс. сомов;

III группы – в размере 100 тыс. сомов;

категории «ребенок-инвалид» – в размере 200 тыс. сомов;

увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 100 тыс. сомов;

– за причинение вреда имуществу потерпевших – в размере причиненного вреда, но не более 150 тыс. сомов каждому потерпевшему и не более 450 тыс. сомов всем потерпевшим;

2) размер базовой страховой премии по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств в сумме 1680 сомов.

Утверждены также коэффициенты страховых тарифов для расчета страховой премии по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.

Размер страховой премии по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств рассчитывается страховщиками как произведение базовой страховой премии и коэффициентов страховых тарифов, утвержденных данным постановлением.

Размеры страховых сумм установлены с учетом опыта государств-членов Евразийского экономического союза, в которых ОСАГО действует на протяжении многих лет. При этом в расчетах были учтены показатели уровня жизни населения в Кыргызской Республике (средний размер заработной платы).

Источник: Булак.кж