Кабмин утвердил минимальные размеры страховых сумм по ОСАГО

Утверждены также коэффициенты страховых тарифов для расчета страховой премии по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.
Утверждены минимальные размеры страховых сумм, лимитов ответственности и тарифов страховых премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств. Соответствующее решение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.
Согласно постановлению утверждены:
1) размеры страховой суммы и лимит ответственности по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств:
– за причинение вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекшего:
смерть потерпевшего – в размере 300 тыс. сомов;
установление инвалидности потерпевшему:
I группы – в размере 200 тыс. сомов;
II группы – в размере 150 тыс. сомов;
III группы – в размере 100 тыс. сомов;
категории «ребенок-инвалид» – в размере 200 тыс. сомов;
увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 100 тыс. сомов;
– за причинение вреда имуществу потерпевших – в размере причиненного вреда, но не более 150 тыс. сомов каждому потерпевшему и не более 450 тыс. сомов всем потерпевшим;
2) размер базовой страховой премии по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств в сумме 1680 сомов.
Утверждены также коэффициенты страховых тарифов для расчета страховой премии по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.
Размер страховой премии по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств рассчитывается страховщиками как произведение базовой страховой премии и коэффициентов страховых тарифов, утвержденных данным постановлением.
Размеры страховых сумм установлены с учетом опыта государств-членов Евразийского экономического союза, в которых ОСАГО действует на протяжении многих лет. При этом в расчетах были учтены показатели уровня жизни населения в Кыргызской Республике (средний размер заработной платы).
Источник: Булак.кж
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