Садыр Жапаров поставил перед госорганами задачу по обеспечению своевременной подачи воды для фермеров

Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков проинформировал главу государства о подготовке ирригационных сетей к вегетационному периоду 2022 года.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 11 марта, в ходе рабочей поездки в Нарынскую область посетил Орто-Токойское водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков проинформировал главу государства о подготовке ирригационных сетей к вегетационному периоду 2022 года.

Аскарбек Джаныбеков сообщил о проводимых работах по капитальному ремонту насосных станций, водохранилищ, по бетонированию и очистке от заиления межхозяйственных каналов.

По его словам, проводимые работы позволят сократить потери воды и повысить КПД межхозяйственных каналов, что в свою очередь позволит увеличить объемы воды, подаваемой на орошение сельхозкультур.

Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков также сообщил о внедрении водосберегающих технологий, таких как: дождевание, капельное орошение и др.

Он напомнил, что ранее в вегетационный период из-за небольшого объема ежегодно выделяемых финансовых средств состояние каналов с каждым годом ухудшалось, но теперь данную проблему удается решить. Значительное увеличение финансовых средств, выделяемых из республиканского бюджета на содержание ирригационного фонда, теперь позволит решить данный вопрос.

Президент, ознакомившись с проводимой работой, подчеркнул, что проведение капитального ремонта и подготовка оросительной системы к вегетации текущего года требует целостного подхода к управлению водными ресурсами при ведении хозяйственной деятельности.

Он подчеркнул, что такая крупная сумма выделяется на ирригацию впервые (1 млрд 100 млн сомов), теперь у государственных органов не должно быть никаких отговорок и фермеры страны должны своевременно и в полном объеме получать поливную воду.

Садыр Жапаров отметил необходимость качественного проведения работ по ремонту ирригационных сетей, что позволит в будущем минимизировать проблемы, связанные с поливом сельхозкультур.

Глава государства также выразил уверенность, что внедрение комплексных мероприятий по водосбережению позволит устранить потери воды, потому как данный вопрос приобретает все большую актуальность в обеспечении продовольственной безопасности страны.

По итогам осмотра Орто-Токойского водохранилища президент Садыр Жапаров поставил перед соответствующими государственными органами задачу по сокращению потерь и обеспечению своевременной подачи воды для фермеров.

Источник: reporter.kg