Мэр провел заседание межведкомиссии по проблемам загрязнения воздуха

Эмилбек Абдыкадыров обозначил приоритетность рассматриваемых вопросов и отметил важность комплексного подхода в решение проблемы смога на долгосрочной основе.

Сегодня в столичной мэрии под председательством мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялось плановое заседание чрезвычайной межведомственной комиссии по проблемам загрязнения воздуха в городе Бишкек.

В ходе совещания рассмотрены вопросы борьбы со смогом, алгоритм действий по профилактике заболеваний при разных уровнях загрязнения, также обсужден план развития экологического вида общественного транспорта и методы оптимизации схем маршрутов и др.

Эмилбек Абдыкадыров обозначил приоритетность рассматриваемых вопросов и отметил важность комплексного подхода в решение проблемы смога на долгосрочной основе.

Городским и смежным службам поручено в недельный срок внести предложения для включения в пошаговый план-мероприятий по улучшению экологической ситуации в Бишкеке.



Источник: vb.kg