Мэр провел заседание межведкомиссии по проблемам загрязнения воздуха

Эмилбек Абдыкадыров обозначил приоритетность рассматриваемых вопросов и отметил важность комплексного подхода в решение проблемы смога на долгосрочной основе.
Сегодня в столичной мэрии под председательством мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялось плановое заседание чрезвычайной межведомственной комиссии по проблемам загрязнения воздуха в городе Бишкек.
В ходе совещания рассмотрены вопросы борьбы со смогом, алгоритм действий по профилактике заболеваний при разных уровнях загрязнения, также обсужден план развития экологического вида общественного транспорта и методы оптимизации схем маршрутов и др.
Эмилбек Абдыкадыров обозначил приоритетность рассматриваемых вопросов и отметил важность комплексного подхода в решение проблемы смога на долгосрочной основе.
Городским и смежным службам поручено в недельный срок внести предложения для включения в пошаговый план-мероприятий по улучшению экологической ситуации в Бишкеке.
Источник: vb.kg
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