Камила Талиева: "Сомо" и "Акчамат" выдают кредиты под 600-700%

"Если вы разберетесь с этим вопросом, поймете, что там работают одни бандиты!"

Депутат Камила Талиева заявила, что организации "Сомо" и "Акчамат" выдают деньги под 600-700%. Об этом она сказала сегодня, 11 марта, на заседании фракции "Ата-Журт Кыргызстан".

По словам Талиевой, ее знакомый взял кредит в размере 50 тыс. сомов, а в итоге выплатил 180 тыс. сомов. Из-за высоких процентов и невозможности погасить кредиты выросла статистика покончивших жизнь самоубийством.

"Такие финансовые организации, как "Сомо", принадлежащая латвийскому предпринимателю, и казахская компания "Акчамат", продолжают свою преступную деятельность, выдавая быстрые и беспрецедентно дорогие займы под 600-700% через терминалы, установленные в крупных торговых центрах страны. Их закрывают, но не проходит и нескольких месяцев, как они снова открываются. Сейчас, ребята говорят, терминал "Сомо" снова работает на Ошском рынке. Нацбанк их не контролирует, они и налоги никакие не платят. Это страшно, что происходит, люди не в состоянии выплатить кредиты и сводят счеты с жизнью", - отметила Талиева.

Она сообщила, что всего по республике работает 190 терминалов, 157 из них - в Бишкеке.

Депутат также попросила проконтролировать работу ломбардов.

Представитель Госфиннадзора отметил, что в настоящее время достаточно иметь уставной капитал в 500 тыс. сомов для открытия ломбарда. Из-за простоты открытия ломбардов их стало достаточно много.

"У "Акчамата" нет разрешительных документов ни Госфиннадзора, ни Национального банка. Следовательно, их деятельность незаконна", - добавил чиновник.

"Если вы разберетесь с этим вопросом, поймете, что там работают одни бандиты!" - заявила Талиева.

Источник: kaktus.media