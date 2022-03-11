В Таджикистане подорожала мука, продажа временно приостановлена

Многие торговцы рост цен на муку связывают с резким взлетом курса доллара к сомони.

В Таджикистане подорожала мука. В четверг цена за 50-килограммовый мешок муки выросла с 270-280 сомони (2 343,6 - 2 430,4 сома) до 290-325 сомони (2 517,2 - 2 821 сомов). Некоторые торговцы решили временно приостановить продажу одного из основных продуктов потребления в стране. Об этом сообщает Радио Озоди.

Журналисты Радио Озоди побывали на столичном рынке "Саховат" и увидели, что, несмотря на рост цен на муку, продавцы закрыли свои магазины и не продавали муку. Здесь же, на ярмарках, 50-килограммовый мешок муки стоит 290 сомони (2 517,2 сома), а в некоторых магазинах – 325 сомони (2 821 сомов). На рынке, расположенном рядом со столичным автовокзалом, мука продавалась по цене 300 сомони (2 604 сомов) за мешок. По словам покупателей, буквально пару дней назад цена на мешок муки составляла 260 сомони (2 256,8 сома). На некоторых рынках в пригородах Душанбе мешок казахстанской муки продают по цене более 320 сомони (2 777,6 сома).

Ответственные лица на столичных рынках подтвердили рост цен на муку за последние дни, но призвали граждан не спешить с покупкой. Они считают, что ситуация нормализуется через несколько дней, поскольку у них имеется достаточный запас муки.

Многие торговцы рост цен на муку связывают с резким взлетом курса доллара к сомони. Официальный курс доллара в Таджикистане резко повысился 9 марта: за 100 долларов в банках дают 1300 сомони.

Рост курса иностранных валют повлиял на ценообразование и на другие продукты питания – на рынках 1 килограмм сахарного песка стоит 12 сомони (104,16 сома), а литр растительного масла – 24 сомони (208,32 сома).



Источник: vb.kg