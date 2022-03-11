Рост зарплат с 1 апреля. На сколько нужно повысить, чтобы люди заметили изменения?

Несмотря на то что до 1 апреля осталось меньше трех недель, информацию о том, на сколько повысятся зарплаты, пока не озвучили.
8 февраля президент Садыр Жапаров заявил, что с 1 апреля планируется повысить оплату труда работникам бюджетной сферы, в том числе учителям, милиционерам и энергетикам.
Несмотря на то что до 1 апреля осталось меньше трех недель, информацию о том, на сколько повысятся зарплаты, пока не озвучили.
Редакция Kaktus.media решила посмотреть, на сколько "ослабли" зарплаты отдельных категорий граждан с момента заявления Садыра Жапарова о повышении зарплат. Для этого мы перевели зарплаты в национальной валюте в доллары с учетом произошедших на валютном рынке изменений.
При конвертации в доллары, с учетом изменения курса, зарплаты кыргызстанцев за последний месяц в среднем сократились на четверть. Не исключено, что к 1 апреля курс доллара может вырасти еще. Поэтому, чтобы учителя, энергетики и милиционеры почувствовали себя более состоятельными, чем до 8 февраля, зарплаты нужно будет повысить более чем на 25%.
Источник: kaktus.media
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