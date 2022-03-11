Погранслужба КР: Ночная перестрелка была спровоцирована таджикскими военнослужащими

Однако ночью в местности Эки-Таш вновь произошла перестрелка между военнослужащими стран.

11 марта в местности Эки-Таш Баткенского района состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.

Отмечается, что во время встречи кыргызская сторона заявила о том, что ночная перестрелка была спровоцирована таджикскими военнослужащими. Погранпредставители КР показали участок автодороги Баткен-Исфара в местности Эки-Таш, откуда военнослужащие Таджикистана закидывали камнями автомашины граждан Кыргызстана.

«В свою очередь таджикская сторона отметила, что военнослужащие ПВ ГКНБ РТ не причастны к закидыванию камнями автомашин. По версии таджикской стороны это были неизвестные граждане и их поиск уже ведется», — отметили в Погранслужбе КР.

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана договорились о недопущении провокационных мероприятий в целях дестабилизации обстановки на совместной границе. Стороны договорились осуществлять охрану госграницы штатными пограничными нарядами.

По состоянию на 12:30 11 марта обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная.

Напомним, накануне утром на кыргызско-таджикской границе также произошла перестрелка между пограничниками двух стран. После состоялись переговоры между пограничными представителями КР и РТ. Стороны договорились о возвращении в пункты постоянной дислокации сил, средств и техники, стянутых в район инцидента.

Однако ночью в местности Эки-Таш вновь произошла перестрелка между военнослужащими стран.

Источник: bulak.kg