Погранслужба КР: Ночная перестрелка была спровоцирована таджикскими военнослужащими

Однако ночью в местности Эки-Таш вновь произошла перестрелка между военнослужащими стран.
11 марта в местности Эки-Таш Баткенского района состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.
Отмечается, что во время встречи кыргызская сторона заявила о том, что ночная перестрелка была спровоцирована таджикскими военнослужащими. Погранпредставители КР показали участок автодороги Баткен-Исфара в местности Эки-Таш, откуда военнослужащие Таджикистана закидывали камнями автомашины граждан Кыргызстана.
«В свою очередь таджикская сторона отметила, что военнослужащие ПВ ГКНБ РТ не причастны к закидыванию камнями автомашин. По версии таджикской стороны это были неизвестные граждане и их поиск уже ведется», — отметили в Погранслужбе КР.
Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана договорились о недопущении провокационных мероприятий в целях дестабилизации обстановки на совместной границе. Стороны договорились осуществлять охрану госграницы штатными пограничными нарядами.
По состоянию на 12:30 11 марта обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная.
Напомним, накануне утром на кыргызско-таджикской границе также произошла перестрелка между пограничниками двух стран. После состоялись переговоры между пограничными представителями КР и РТ. Стороны договорились о возвращении в пункты постоянной дислокации сил, средств и техники, стянутых в район инцидента.
Однако ночью в местности Эки-Таш вновь произошла перестрелка между военнослужащими стран.
Источник: bulak.kg
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