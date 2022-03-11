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В Кыргызстане с 12 марта отменяется обязательное ношение масок. Но есть исключения

Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами поручено с 12 марта внести в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения. 

Зампред кабмина Эдиль Байсалов провел заседание Штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором было решено отменить обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в вузах, спузах и других общеобразовательных организациях, в торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах, библиотеках. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами поручено с 12 марта внести в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения. 

Кроме того, было заявлено о важности продолжения обязательного ношения медицинских масок в организациях здравоохранения (государственных, муниципальных и частных), а также в общественном пассажирском транспорте.

Также гражданам на добровольной основе рекомендовано соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей, в крупных торговых центрах, на рынках, при проведении массовых мероприятий – в целях профилактики COVID-19 и иных видов инфекционных болезней.

Полномочным представителям президента в областях совместно с Министерством здравоохранения поручено продолжить активную кампанию по расширению охвата населения вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Источник: bulak.kg

           

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