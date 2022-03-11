Алымкадыр Бейшеналиев: Токтайым Уметалиева захватила здание, ее тоже выгоним

Он также добавил, что в настоящее время борется с порядка 80 захватчиками.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что Токтайым Уметалиева захватила здание возле 6-й горбольницы.

«Токтайым Уметалиева захватила здание возле 6-й больницы и сделала компьютерную томографию. Сегодня она съезжает. Ее уже предупредили, но она отказывается. Она присвоила здание. Для начала я ее выгоню, потом будем судиться», — сказал министр.

Он также добавил, что в настоящее время борется с порядка 80 захватчиками.

«Мы всех победим до тех пор, если вы, журналисты, будете мне помогать», — отметил глава Минздрава.

Ранее он также заявил, что глава клиники микрохирургии глаза Алмазбек Исманкулов в ближайшее время освободит помещения. А если нет, то министр пригрозил выставить на улицу его оборудование.

Источник: bulak.kg