Алымкадыр Бейшеналиев: Токтайым Уметалиева захватила здание, ее тоже выгоним

Он также добавил, что в настоящее время борется с порядка 80 захватчиками.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что Токтайым Уметалиева захватила здание возле 6-й горбольницы.
«Токтайым Уметалиева захватила здание возле 6-й больницы и сделала компьютерную томографию. Сегодня она съезжает. Ее уже предупредили, но она отказывается. Она присвоила здание. Для начала я ее выгоню, потом будем судиться», — сказал министр.
Он также добавил, что в настоящее время борется с порядка 80 захватчиками.
«Мы всех победим до тех пор, если вы, журналисты, будете мне помогать», — отметил глава Минздрава.
Ранее он также заявил, что глава клиники микрохирургии глаза Алмазбек Исманкулов в ближайшее время освободит помещения. А если нет, то министр пригрозил выставить на улицу его оборудование.
Источник: bulak.kg
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