(Видео) Супруга Армана «Дикого»: Мой муж не связан с Назарбаевым

Армана «Дикого» арестовали по делу о январских событиях, сейчас он находится в СИЗО.

Супруга и общественный защитник Армана Джумагельдиева, более известного как Арман «Дикий», Айкол Аликжанова заявила в интервью Orda.kz, что её муж не связан с семьёй бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Арман просил передать, что он никакого отношения к семье Назарбаевых не имеет, сказала она.

Супруга Армана «Дикого» считает, что его подставили.

А.Аликжанова рассказала, как и зачем мужчина приехал из Турции в Казахстан, что он делал во время январских событий, а также связан ли он с Комитетом национальной безопасности и Назарбаевыми.

Армана «Дикого» арестовали по делу о январских событиях, сейчас он находится в СИЗО.

Источник: centralasia.media

