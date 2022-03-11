(Видео) Супруга Армана «Дикого»: Мой муж не связан с Назарбаевым

Армана «Дикого» арестовали по делу о январских событиях, сейчас он находится в СИЗО.
Супруга и общественный защитник Армана Джумагельдиева, более известного как Арман «Дикий», Айкол Аликжанова заявила в интервью Orda.kz, что её муж не связан с семьёй бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Арман просил передать, что он никакого отношения к семье Назарбаевых не имеет, сказала она.
Супруга Армана «Дикого» считает, что его подставили.
А.Аликжанова рассказала, как и зачем мужчина приехал из Турции в Казахстан, что он делал во время январских событий, а также связан ли он с Комитетом национальной безопасности и Назарбаевыми.
Армана «Дикого» арестовали по делу о январских событиях, сейчас он находится в СИЗО.
Источник: centralasia.media
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