Депутат предложил, чтобы ломбарды могли забирать залог только через суд

В ломбардах огромные проценты.

Фракция Ата-Журт рассматривает проект Закона «О банках и банковской деятельности КР». Во время обсуждения проекта закона, депутат Шаирбек Ташиев предложил, чтобы ломбарды могли забирать залоговое имущество только через суд.

«В ломбардах огромные проценты. Кроме того, закон позволяет им забирать залоговое имущество без решения суда. Давайте сделаем так, чтобы это было возможно только через суд», – предложил Камчыбек Ташиев.

По его словам, из-за нечетких формулировок в законе, страдают много людей.

Источник: reporter.kg