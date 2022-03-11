Перебоев с лекарствами не будет

В случаях отказа в обслуживании льготных рецептов фонд просит обращаться на горячую линию "113".
"Мы обеспечим лекарствами Кыргызстан, - заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. - Ситуация под контролем".
По его словам, министерство уже ведет переговоры на поставку лекарственных средств из Индии, Ирана, Пакистана, Турции и других стран. Кстати, Индия занимает 3–е место в мире по объему производства лекарств. Ее фармзаводы отвечают всем мировым стандартам. И нет сомнений, что она подпишет соглашение на поставки к нам своих препаратов в короткие сроки.
Сейчас в Кыргызстане, как сообщили "Вечерке" в департаменте лекарственного обеспечения, вполне хватит лекарств на три месяца.
В начале этой недели появилась информация, что Кыргызстан ожидают перебои с поставками лекарств из–за событий на Украине. Представители фармкомпаний выразили вполне оправданную обеспокоенность по этому поводу. Как известно, в стране практически нет своего фармпроизводства. Как отметил глава фармацевтического союза Эрнис Асанов, Кыргызстан импортирует лекарства и изделия медназначения из 30 государств. Доля поставок из России составляет 40 процентов, из Украины - 20. И, учитывая то, что в отношении России вводятся санкции, российские производители приостановили отгрузку товаров на неопределенное время. Но, как заверил министр, он сделает все возможное, чтобы кыргызстанцы не испытывали перебоев с лекарствами и изделиями медназначения. После 10 марта он едет в Турцию, где собираются министры здравоохранения Центральной Азии и других стран. На этой встрече и будет прорабатываться вопрос с поставками лекарств. "Я понимаю всю важность сложившейся ситуации, и мы сделаем все возможное для принятия верного решения, так как здоровье людей - главный наш приоритет", - заявил министр.
Аптеки же, воспользовавшись ситуацией, под шумок стали отказывать в продаже лекарств по льготным электронным рецептам. О чем на горячую линию "113" Фонда ОМС от населения стали поступать жалобы.
Как пояснила "Вечерке" пресс–секретарь ФОМС Света Байтикова, в аптечной сети не должно быть отказов в реализации лекарств по льготным электронным рецептам в аптеках, работающих по договору с территориальными управлениями ФОМС. Руководство ФОМС дало поручение территориальным управлениям провести разъяснительную работу с фармкомпаниями по исполнению договора и предоставлению медикаментов населению по льготным рецептам в рамках программы государственных гарантий.
По ее словам, перечни работающих с ФОМС аптек с адресами должны быть вывешены в фойе всех ЦСМ/ГСВ. Также можно ознакомиться со списком аптек на сайте фонда.
В случаях отказа в обслуживании льготных рецептов фонд просит обращаться на горячую линию "113". Звонки со всех операторов сотовой связи бесплатные.
Источник: vb.kg
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