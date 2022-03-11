Россия временно запретила экспорт сахара до конца августа 2022 года

Решение о запрете на экспорт будет действовать в отношении экспорта в третьи страны.
Таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из России до 31 августа 2022 года. Об этом со ссылкой на сообщение Минсельхоза России передает РИА Новости.
Сегодня состоялось заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. На этом заседании рассмотрели вопрос об ограничительных мерах.
Решение о запрете на экспорт будет действовать в отношении экспорта в третьи страны. Поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений Минсельхоза.
Источник: kaktus.media
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