Россия временно запретила экспорт сахара до конца августа 2022 года

Решение о запрете на экспорт будет действовать в отношении экспорта в третьи страны.

Таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из России до 31 августа 2022 года. Об этом со ссылкой на сообщение Минсельхоза России передает РИА Новости.

Сегодня состоялось заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. На этом заседании рассмотрели вопрос об ограничительных мерах.

Решение о запрете на экспорт будет действовать в отношении экспорта в третьи страны. Поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений Минсельхоза.



Источник: kaktus.media