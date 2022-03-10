Кыргызстан и Таджикистан проведут собственные расследования инцидента

В ходе переговоров были также рассмотрены вопросы о соблюдении военнослужащими пограничных ведомств двух стран Линии поведения военнослужащих на кыргызско-таджикской государственной границе.

В местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области сегодня, 10 марта, прошли переговоры между пограничным представителем Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничным представителем Республики Таджикистан по Согдийской области. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ.

По итогам переговоров достигнуты следующее решения:

- каждая из сторон проведет собственное расследование вооруженного инцидента, произошедшего 10 марта 2022 года. Предварительные итоги расследования будут озвучены на встрече руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана. Она запланирована на 12 марта 2022 года;

- каждая из сторон продолжит проведение разъяснительных работ среди жителей приграничных сел. Губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана уже сегодня начали проведение необходимых мероприятий по недопущению конфликтов и их эскалации.

В ходе переговоров были также рассмотрены вопросы о соблюдении военнослужащими пограничных ведомств двух стран Линии поведения военнослужащих на кыргызско-таджикской государственной границе.

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана договорились о возвращении в пункты постоянной дислокации сил, средств и техники, стянутых в район инцидента.

По состоянию на 16 часов обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.

Источник: vb.kg