Кыргызстан и Таджикистан проведут собственные расследования инцидента

В ходе переговоров были также рассмотрены вопросы о соблюдении военнослужащими пограничных ведомств двух стран Линии поведения военнослужащих на кыргызско-таджикской государственной границе.
В местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области сегодня, 10 марта, прошли переговоры между пограничным представителем Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничным представителем Республики Таджикистан по Согдийской области. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ.
По итогам переговоров достигнуты следующее решения:
- каждая из сторон проведет собственное расследование вооруженного инцидента, произошедшего 10 марта 2022 года. Предварительные итоги расследования будут озвучены на встрече руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана. Она запланирована на 12 марта 2022 года;
- каждая из сторон продолжит проведение разъяснительных работ среди жителей приграничных сел. Губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана уже сегодня начали проведение необходимых мероприятий по недопущению конфликтов и их эскалации.
В ходе переговоров были также рассмотрены вопросы о соблюдении военнослужащими пограничных ведомств двух стран Линии поведения военнослужащих на кыргызско-таджикской государственной границе.
Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана договорились о возвращении в пункты постоянной дислокации сил, средств и техники, стянутых в район инцидента.
По состоянию на 16 часов обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.
Источник: vb.kg
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