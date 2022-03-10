Centerra объявила об очередной выплате квартальных дивидендов

Дивиденды будут выплачены 25 марта.
Centerra Gold Inc. объявила, что совет директоров утвердил ежеквартальные дивиденды в размере 0,07 канадских доллара на обыкновенную акцию.
На выплату дивидендов компания планирует в общей сложности направить примерно 20,8 миллиона канадских долларов, или 16,3 миллиона долларов.
Дивиденды будут выплачены 25 марта.
"В будущем в дополнение к другим факторам, которые совет директоров обычно рассматривает в связи с объявлением о выплате дивидендов, ему также необходимо будет тщательно рассмотреть вопрос о том и степень, в которой события, связанные с рудником Кумтор и COVID-19, влияют на программу выплаты", - отмечают в компании.
Источник: vb.kg
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