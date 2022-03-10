(Видео) "Эй, лопух, даю тебе три часа". Алымкадыр Бейшеналиев поговорил с Исманкуловым

Глава Минздрава вошел в фойе

Сегодня, 10 марта, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев приехал в клиническую многопрофильную больницу №2 Бишкека (ул. Джантошева, 117) для ознакомления с качеством оказания медицинской помощи населению, а также с вводом в работу корпуса больницы, где располагается клиника "Микрохирургия глаза Исманкулова", которая должна освободить здание.

Бейшеналиев сказал: "Посмотрите, во что он превратил здание больницы".

Здание больницы, где находится "Микрохирургия глаза доктора Исманкулова".

Глава Минздрава вошел в фойе. Ему навстречу вышел представитель клиники Исманкулова и сказал, что они не выселились, потому что ждут постановления от мэрии Бишкека, поскольку живут в правовом государстве. На что министр здравоохранения ответил: "Да пошел ты со своим правовым..." После чего его соединили с самим Исманкуловым, который, по данным его сотрудников, находится на встрече.

"Эй, лопух, я тебя сколько дней ищу. В течение трех часов не освободишь, у тебя будут проблемы, понял? - сказал министр. - 24 года ты Кыргызстан обманывал. И еще хочешь, что ли? Пошел ты знаешь куда? Я бы тебя послал, но тут девушки. Через три часа чтобы освободил. Иначе со мной будешь иметь дело. У тебя будут большие проблемы".

Министр пообещал все переломать, если сегодня клиника не освободит помещение. Также он пообещал постричь сотрудника клиники и выбить ему зубы.

"Президент Садыр Жапаров сказал: "Исманкулова выгони, накажи". Документы сделал так, что в международный суд невозможно подать. Вот директор больницы занималась вопросом. Срок у клиники закончился. Они думали, что как раньше... Волосы есть у него, да? Я его не видел. Есть, наверное, волосы. Женщины же при виде теряют дар речи. Сегодня я поставлю свою охрану. Никто не будет заходить. Пару дней дадим, и если не вынесет свою аппаратуру, я сам вот сюда вынесу. И будем кровати заносить", - сказал Бейшеналиев.

Раньше в корпусе клиники было отделение неврологии 6-й горбольницы. Однако, как стало известно, этой больницы не будет. Ее реорганизуют в многопрофильную больницу №2.

Свидетелями беседы министра с коллективом клиники стали и простые пациенты. Они засняли часть разговора.

В самой клинике пояснили, что письмо от мэрии получили недавно, но без выписки из решения комиссии горкенеша.

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Напомним, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев дал поручение руководству больницы развернуть койки для лечения больных с коронавирусной инфекцией в здании, где расположена клиника микрохирургии глаза Исманкулова. А в основном корпусе указанной больницы возобновить прием пациентов по соответствующим профилям.

Вопрос с арендой клиники Исманкулова неоднократно поднимали депутаты БГК и управление здравоохранения Бишкека. Но УМИ продлило договор частнику еще на три года. По информации депутатов, клиника платит 150 сомов за квадратный метр.

Источник: kaktus.media