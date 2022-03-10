На границе между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

В результате перестрелки раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.

На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом сообщили в Погранслужбе ГКНБ КР.

По данным ведомства, примерно в 10:50 в ходе несения службы на неописанном участке границы в местности Тескей Баткенского района пограничный наряд Погранвойск ГКНБ Таджикистана, изменив ранее используемый маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от пограничников ПС ГКНБ Кыргызской Республики покинуть данный участок.

«На место к таджикским пограничникам прибыло подкрепление. Пограничники Таджикистана, используя численное превосходство, попытались выйти на новый рубеж. Однако кыргызские пограничники не позволили военнослужащим Таджикистана реализовать свои намерения. Вследствие чего началась перестрелка, длившаяся около 10 минут.

В результате перестрелки раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.

Незамедлительно состоялся телефонный разговор пограничных представителей сторон, по результатам которого были приняты решения об отводе пограничных нарядов от места инцидента до прибытия пограничных представителей и недопущение стягивания на участок других дополнительных сил и средств. По состоянию на 11:45 пограничные представители двух стран проводят переговоры», — говорится в сообщении.

Погранслужба ГКНБ КР отмечает, что местность Тескей является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызстана.

Пограничники Баткенской области переведены на усиленный вариант несения службы.

Отметим, по некоторым данным, в ходе перестрелки ранение получил один военнослужащий Таджикистана.

Источник: Булак.кж