(Фото) Улан Ниязбеков признан лучшим членом Кабинета министров КР

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков признан лучшим членом Кабинета министров Кыргызской Республики.
Напомним, по результатам опроса Reporter.kg, лучшим членом Кабинета министров стал министр внутренних дел Улан Ниязбеков. За него проголосовали 3 733 человек. На втором месте экс-глава Кабинета министров Улукбек Марипов (870 голосов), на третьем — министр энергетики Доскул Бекмурзаев (334 голоса).
Опрос проводился в период с 24 декабря по 31 декабря, в нем приняли участие 6 711 человек.
2 марта Reporter.kg в лице сотрудников издания Медербека Ахматова и Наргизы Токоевой вручили статуэтку «Лучший член Кабинета Министров-2021» главе МВД.
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимодействия министерства со СМИ. Улан Ниязбеков рассказал о предстоящих планах и задачах, которые стоят перед кыргызской милицией и, поблагодарив за признание и статуэтку, вручил журналистке Наргизе Токоевой Почетную грамоту от МВД.
Опрос «Лучший член Кабинета Министров» будет проводиться Reporter.kg традиционно в конце года.
Источник: reporter.kg
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