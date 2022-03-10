При поддержке USAID, кризисные центры и организации гражданского общества усилят работу по борьбе с домашним насилием в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат. kg". В рамках данной инициативы, жертвы гендерного насилия получат необходимую психологическую, социальную, юридическую и экономическую поддержку.

Агентство США по международному развитию (USAID) поддержит 11 кризисных центров и организаций гражданского общества для помощи пострадавшим от домашнего насилия, а также усиления мер по защите и профилактики. USAID выделяет 1,1 млн. долларов США для реализации данной инициативы. Она была представлена сегодня на специальном мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню.

Презентация проекта «Меры комплексного содействия лицам, пережившим гендерное насилие» прошло при участии замминистра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Жаныл Алыбаевой, депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Гульшаркан Култаевой, а также временной поверенной в делах Посольства США в Кыргызской Республике Сонаты Коултер.

«Во всем мире, кризисные центры предоставляют женщинам, оказавшимся в отчаянном положении, спасительное безопасное место, где они могут излечить свои раны, как физические, так и душевные, и восстановить силы. В рамках данной инициативы, жертвы гендерного насилия получат необходимую психологическую, социальную, юридическую и экономическую поддержку. У них также будет возможность освоить новые навыки и устроиться на работу в существующую бизнес-фирму, чтобы при желании они могли самостоятельно зарабатывать себе на жизнь», – отметила Соната Коултер в своей приветственной речи.

Данное финансирование позволит повысить качество услуг правовой и психологической поддержки, оказываемых 11 кризисными центрами в гг. Бишкек и Ош, Чуйской, Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях. Помимо этого, USAID окажет поддержку в развитии сотрудничества между государственными органами и гражданским обществом с тем, чтобы оказываемые кризисными центрами услуги соответствовали единым национальным стандартам и более эффективно отвечали потребностям пострадавших от домашнего насилия.

«Борьба с гендерным и домашним насилием является одним из важных направлений государственной политики, -- отметила в своем выступлении Жаныл Алыбаева, – В рамках реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 г. будут разработаны механизмы улучшения взаимодействия всех сторон по охране и защите от семейного насилия, План по поддержке семьи, защите детей и предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей. В рамках госсоцзаказа будут созданы или поддержаны учреждения для социально незащищенных граждан, пострадавших от семейного насилия».

Другим важным аспектом этой инициативы повышение их устойчивости кризисных центров через реализацию бизнес-идей. В перспективе кризисные центры могут стать социальными предприятиями – такими как, например, швейные цеха или прачечные – и создавать рабочие места для женщин, переживших насилие.

Данная инициатива будет реализовываться в рамках двух проектов USAID – «Жигердуу жарандар» и «Конкурентное предприятие» – в сотрудничестве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и другими партнерами.

По данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, в 2021 году в стране был зарегистрирован 10 151 случай семейного насилия, что на 12 процентов выше уровня 2020 года. Однако, по оценкам экспертов, число незарегистрированных случаев и пострадавших гораздо выше.