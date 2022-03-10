Нацбанк проводит интервенцию

По данным пресс-службы, такое решение принято в связи с резким ростом курса доллара.

Национальный банк в настоящее время проводит интервенцию по продаже долларов. Об этом редакции vb.kg сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По данным пресс-службы, такое решение принято в связи с резким ростом курса доллара.

"Объемы проведенной интервенции будут известны вечером и результаты будут опубликованы на сайте", - сообщили в НБ КР.



Источник: vb.kg