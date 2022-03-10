ГКНБ: Выявлена коррупционная схема в заочных средне-общеобразовательных школах Московского и Панфиловского районов

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время по собранным материалам ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках поручения Главы государства КР С.Н.Жапарова и в соответствии с законодательством КР по масштабной проверке государственных и муниципальных служащих всех уровней на предмет наличия и использования поддельных дипломов об образовании, выявлена устойчивая коррупционная схема в заочных средне-общеобразовательных школах Московского и Панфиловского районов, по незаконной выдаче аттестатов о среднем образовании гражданам КР и иностранных государств.

Установлено, что граждане КР, РФ, РК, РУ и РТ через посредников обращались руководству отмеченных образовательных учреждений о фиктивных зачислениях в учебные заведения, которые в период учебного года фактически находились за пределами страны и физически не могли присутствовать на занятиях и при сдаче государственных экзаменов.

Так, за незаконную выдачу документов строгой отчетности, должностные лица получали от 300 до 600 долларов США.

По предварительном данным, учреждением были выданы 52 аттестатов о среднем образовании учащимся, фактически находящихся за пределами КР.

В настоящее время по собранным материалам ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия.