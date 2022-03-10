Создана Дисциплинарная комиссия Совета судей КР - состав

Дисциплинарная комиссия Совета судей в ближайшее время приступит к рассмотрению жалоб на судей.
Дисциплинарная комиссия Совета судей в составе 9 человек сформирована и провела свое первое заседание, сообщает пресс-служба совета судей КР.
На первом заседании Дисциплинарной комиссии открытым голосованием сроком на один год избраны председатель и его заместитель. Председателем комиссии избран - Болотбек Акматов - судья Верховного суда КР, заместителем председателя избран - Мукамбет Касымалиев – судья Конституционного суда КР.
Дисциплинарную комиссию, в составе 9 судей, осуществляющей мероприятия по подготовке материалов о рассмотрении вопросов дисциплинарной ответственности судей, даче согласия на привлечения судьи к уголовной и иной ответственности, налагаемой в дисциплинарном порядке вошли следующие члены Совета:
1. Болотбек Акматов - председатель комиссии, судья Верховного суда КР;
2. Мукамбет Касымалиев - заместитель председателя комиссии, судья Конституционного суда КР;
3. Күмүшбек Жоомартов - судья Верховного суда КР;
4. Болот Абдуллаев - судья Октябрьского районного суда города Бишкек;
5. Адилет Эркебаев – судья Чуйского областного суда;
6. Нурлан Абдразаков – судья Ошского городского суда;
7. Нургазы Алимкулов – судья Баткенского областного суда;
8. Таалайбек Даркимбаев – судья Иссык-Кульского административного суда;
9. Алтынай Асаналиева– судья Араванского районного суда Ошской области.
Дисциплинарная комиссия Совета судей в ближайшее время приступит к рассмотрению жалоб на судей.
Также Советом судей из состава членов Совета судей была создана постоянно действующие рабочие органы — бюджетная и экспертно-учебная комиссия.
Источник: Кабар
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