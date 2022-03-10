Аэропорт «Манас» оцепили. Поступило сообщение о бомбе в самолете

По предварительным сведениям, пассажир — гражданин России.

Международный аэропорт «Манас» оцепили, все службы переведены на усиленный режим работы, пишут СМИ.

По предварительным данным, один из пассажиров Санкт-Петербург — Бишкек сообщил о том, что у него в ручной клади взрывное устройство. Самолет должен приземлиться в аэропорту в 19.35.

«По предварительным сведениям, пассажир — гражданин России. Он заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд. Экипаж доложил диспетчеру о ЧП на борту. Известно, что в «Манас» уже прибыли дополнительные милицейские силы, сотрудники ГКНБ, а также саперы с кинологами», — сообщают СМИ.

В компании «Авиа траффик» в свою очередь заявили, что никто из находящихся на борту самолета, следовавшего сегодня по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек, не заявлял о бомбе. «Сообщение о заложенной бомбе в багаже одного из пассажиров было разослано на разные электронные адреса представительств авиакомпаний, в том числе нашей», — отметили в компании.



Источник: bulak.kg