Аэропорт «Манас» оцепили. Поступило сообщение о бомбе в самолете

По предварительным сведениям, пассажир — гражданин России.
Международный аэропорт «Манас» оцепили, все службы переведены на усиленный режим работы, пишут СМИ.
По предварительным данным, один из пассажиров Санкт-Петербург — Бишкек сообщил о том, что у него в ручной клади взрывное устройство. Самолет должен приземлиться в аэропорту в 19.35.
«По предварительным сведениям, пассажир — гражданин России. Он заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд. Экипаж доложил диспетчеру о ЧП на борту. Известно, что в «Манас» уже прибыли дополнительные милицейские силы, сотрудники ГКНБ, а также саперы с кинологами», — сообщают СМИ.
В компании «Авиа траффик» в свою очередь заявили, что никто из находящихся на борту самолета, следовавшего сегодня по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек, не заявлял о бомбе. «Сообщение о заложенной бомбе в багаже одного из пассажиров было разослано на разные электронные адреса представительств авиакомпаний, в том числе нашей», — отметили в компании.
Источник: bulak.kg
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