При увеличении количества авиарейсов цены на билеты будут снижены, — Минтранс

Отмечается, что подорожание валюты напрямую приводит к росту цен на билеты на международные рейсы в сомах.

При увеличении количества авиарейсов цены на билеты будут снижены, сообщает Департамент гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций КР.

Отмечается, что подорожание валюты напрямую приводит к росту цен на билеты на международные рейсы в сомах.

«Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) регулярно пересчитывает условный курс валют, к которому привязана стоимость авиабилетов на международных рейсах в глобальных системах бронирования. Изменение курса валюты напрямую влияет на цену билетов на международные рейсы авиакомпаний Кыргызстана, а также на рейсы иностранных перевозчиков. Цена на авиабилеты в системе бронирования может оставаться прежней в евро или долларах, но поднимается ее стоимость при конвертации в сомы. Например: Если билет стоит 100 долларов, и при прежнем курсе сома его можно было купить за 8500 сомов, то сейчас с повышением курса доллара он стоит 10 000 сомов.

Кроме того, в целях удовлетворения спроса рынка авиаперевозок в российском направлении, Департамент Гражданской авиации КР ведет переговоры с российской стороной по увеличению количества рейсов в Российскую Федерацию. Подорожание валюты может напрямую привести к росту цен на билеты на международные рейсы в рублях. При увеличении авиарейсов, соответственно, будет снижение тарифов на авиабилеты. Все будет зависеть от дальнейшей ситуации между Украиной и Россией», — говорится в сообщении.

Источник: bulak.kg